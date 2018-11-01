В Испании проведена операция по борьбе с наркоторговлей

Полицейские провели обыск в 40 квартирах, которые незаконно занимают торговцы наркотиками. Для хранения веществ также используются местные бары и парикмахерские. Жители Старого города Барселоны неоднократно жаловались правительству городу на низкий уровень безопасности в районе. В течении нескольких лет они вынуждены терпеть по соседству наркоторговцев и ежедневно сталкиваться на улице с покупателями наркотиков, пишет espanarusa.com.

В результате масштабной операции задержаны 55 человек, среди которых оказались лидеры доминиканской мафии.