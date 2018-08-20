В Испании пытались продать чучело льва через Интернет

Понедельник, 20 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании пытались продать чучело льва через Интернет

Полиция задержала жительницу Барселоны, которая пыталась продать в Интернете чучело льва за 6 тысяч евро.

Объявление о продаже заметили в Сети сотрудники Службы охраны природы (SEPRONA) провинции Малага. Под видом покупателей агенты связались с продавцом и назначили встречу, чтобы удостовериться в том, что чучело настоящее. Эксперты подтвердили, что это было чучело самца африканского льва «в отличном состоянии».

Женщина заявила, что трофей принадлежал ее свекру. По ее словам, он убил льва на охоте в Намибии, привез чучело в Испанию в 1990-х, а после держал его долгое время в кладовке, пишет noticia.ru.

Служба SEPRONA завела дело о незаконном хранении и торговле видами, находящимися под защитой.

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