В Испании раскрыли одну из главных сетей поставки гашиша

Среда, 23 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании раскрыли одну из главных сетей поставки гашиша

Испанские власти объявили о раскрытии одной из крупнейших группировок, занимающихся ввозом гашиша из Марокко в Андалусию.

В результате операции было задержано 12 человек. Кроме того, агенты изъяли почти 190 тысяч евро, пистолет-пулемет, бронежилет и боеприпасы, пишет noticia.ru.

Как отметил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо, испанские правоохранители «объявили войну наркоторговцам и тем, кто им помогает». Он также сообщил, что группировка действовала в районе Кампо-де-Гибралтар (Кадис).

Это уже вторая крупная операция против наркоторговцев в Кадисе за последний месяц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: когда начнется учебный год

      Министерство образования определило даты начала следующего, 2018/2019, учебного года.

      Подробнее

    • Португалия: Лиссабон стремится достичь показателя «90-90-90»

      «Lisbon, Fast Track City/Lisboa, cidade sem Sida» («Лиссабон, город быстрого пути/Лиссабон, город без СПИДа»)...

      Подробнее

    • В Испании раскрыли одну из главных сетей поставки гашиша

      Испанские власти объявили о раскрытии одной из крупнейших группировок, занимающихся ввозом гашиша из Марокко в Андалусию.

      Подробнее

    • Испания: на Канарах введут ограничения на сдачу жилья туристам

      Правительство Канарских островов представило проект нового декрета, который будет регулировать вопросы краткосрочной аренды жилья на архипелаге.

      Подробнее

    • Италия: Яквинта может получить шесть лет тюрьмы за связи с мафией‍

      Экс-футболист «Ювентуса» Яквинта рискует оказаться в тюрьме из-за мафии.

      Подробнее

    • Италия: в Тоскане выставили на продажу почти 600-летний замок

      Замок работы архитектора Филиппо Брунеллески в Тоскане (Италия) выставлен на продажу вместе с 25 крестьянскими домами и виллой XVIII века.

      Подробнее

    • Китайцев заставят сдавать экзамен на развод

      В китайской провинции Цзянсу супружеские пары, которые хотят развестись, будут сдавать специальный экзамен, по результатам которого может быть решено будущее семьи.

      Подробнее

    • Предсказаны сроки тотального ожирения человечества

      Международная группа ученых показала, что при нынешних тенденциях почти четверть населения Земли будут страдать ожирением к 2045 году.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе