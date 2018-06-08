В Испании распространяются «умные» мусорные контейнеры

Однако в Барселоне и ее ближайших пригородах данный показатель не менялся с 2010 года и составляет сейчас 35%. В связи с этим местные власти разработали план, который должен приблизить каталонскую столицу к европейским стандартам за счет внедрения новых технологий, пишет espanarusa.com.

Данный план, на реализацию которого в прошлом году было выделено 4 миллиона евро из городского бюджета, включает установку в Барселоне «умных» мусорных контейнеров. Их принципиальное отличие от других заключается в том, что они открываются только с помощью специальной карты, выполняющей роль ключа. Предполагается, что таким образом жители и гости города проявят сознательность и будут выбрасывать мусор «по назначению».

Эта система уже работает в ряде барселонских пригородов, однако на данный момент оценить ее эффективность не представляется возможным; тем более что в отдельных местах доступ к «умным» контейнерам даже при наличии карты собираются сделать только в определенные дни недели. В то же время раздельного сбора мусора «от дверей», внедренного в Барселоне в прошлом году, придерживаются порядка 60% горожан.