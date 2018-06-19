В Испании рассчитывают на хороший улов мидий в этом году

В этом году ожидается самый хороший улов за последние годы, благодаря повышению уровня воды в Эбро.

По прогнозам федерации, в текущем году будет произведено 3,5 млн кг средиземноморской мидии. 700 тысяч кг планируется поймать в бухте Фангар, где период ловли длится с июля по сентябрь, а 2,8 млн - в бухте Альфакс, где сбор начинается в мае и завершается в июле, пишет noticia.ru.

В Fepromdel сообщают, что благодаря погодным условиям, у моллюсков был хороший корм, и в этом году мидии будут высокого качества.

По словам производителей, продукт, выпускаемый под маркой Marisco del Delta del Ebro, ценится каталонцами за нежный вкус и текстуру, а также за то, что он производится в естественной экологичной среде.

Мидии из дельты Эбро седьмой год подряд будут представлены на рынках Барселоны во время праздников Сан-Хуан и Сан-Пере, для которых планируется поставить более 9 тысяч порций моллюсков.