В Испании расследуют таинственную смерть в больничном лифте

Вторник, 24 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании расследуют таинственную смерть в больничном лифте

Полиция Мадрида ведет расследование, связанное со смертью мужчины в шахте лифта больницы La Paz.

Труп мужчины 50-60 лет был обнаружен на дне шахты 10 июля. При нем не было документов, а изувеченное тело к тому моменту уже начало разлагаться, что не позволило установить его личность с помощью отпечатков пальцев.

Полиция пытается выяснить, было ли это несчастным случаем или самоубийством. С момента начала расследования останки находятся в морге судебно-медицинской экспертизы, и за ними до сих пор никто не обращался, пишет noticia.ru.

Больничные камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину перед смертью рано утром 2 июля. Он бродил по коридорам 12-13 этажа медучреждения, после чего отправился на 7 этаж, где открыл дверь лифта ключом. Затем он поднялся на 8 этаж и через несколько минут, упав с высоты 30 м, оказался на дне шахты.

В больнице уверены, что, хоть у мужчины и был ключ к лифту, он не является работником учреждения. К тому же на нем была не униформа, а обычная одежда: рубашка и шорты.

Следствие продолжается.

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