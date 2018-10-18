В Испании растет трудовая мобильность

Четверг, 18 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании растет трудовая мобильность

При отсутствии возможностей для трудоустройства многие испанцы выбирают переезд в другой город или даже за пределы страны.

Национальный статистический институт Испании опубликовал данные по трудовой и географической мобильности населения. В первом квартале 2018 года сменили место жительства 4,3% безработных испанцев (163 тысячи человек), что на три десятых выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Чаще всего переезжают молодые люди, причем как безработные, так и трудоустроенные. За последний год переезд осуществили 6% безработных в возрасте от 16 до 34 лет, в то время как в возрастной категории старше 55 этот показатель составляет 1,6%.

По автономным областям по уровню трудовой мобильности лидируют Риоха, Наварра и Каталония, а в Эстремадуре, Андалусии и Мурсии за последние пять лет было зафиксировано совсем немного случаев смены места жительства.

В INE отмечают, что 312,6 тысяч работников переехали в другой муниципалитет в пределах своего автономного сообщества. В другие регионы чаще всего уезжают из Мадридского сообщества, Каталонии и Андалусии, пишет noticia.ru.

Кроме того, многие компании заключают с работниками контракты, которые предполагают релокацию. По данным исследования Randstad, в Испании было подписано более 2,63 млн контрактов, в которых предполагается переезд в другую провинцию. Такие контракты чаще всего встречаются в сельском хозяйстве, сфере строительства, услуг и промышленности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португальцы стали жить дольше

      Данные приводит Национальный институт статистики (INE).

      Подробнее

    • Много ли в Португалии полиглотов

      Цифры обнародованы Евростатом.

      Подробнее

    • В Испании растет трудовая мобильность

      При отсутствии возможностей для трудоустройства многие испанцы выбирают переезд в другой город или даже за пределы страны.

      Подробнее

    • Испания: суд изучает данные об имуществе Гальярдона

      Министерство юстиции представило по запросу испанского суда доклад по имуществу бывшего главы ведомства и бывшего мэра Мадрида Альберто Руиса-Гальярдона.

      Подробнее

    • Италия: в Риме прошел показ фильма "Собибор"

      Итальянская премьера картины собрала полный зал.

      Подробнее

    • Гражданки Италии получат право выходить на пенсию в 58 лет

      В пенсионную реформу Италии были снова внесены изменения.

      Подробнее

    • Таксист Uber похитил пассажирку

      Таксист выбросил спящую пассажирку на обочину и заработал на ней тысячу долларов.

      Подробнее

    • Столетняя британка вышла замуж

      Столетняя жительница Великобритании Нора Уиткисс (Norah Witkiss) сыграла свадьбу с возлюбленным, который моложе ее на 26 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья