В Испании растут продажи электрических и гибридных автомобилей

Вторник, 06 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании растут продажи электрических и гибридных автомобилей

В феврале был зафиксирован один из лучших показателей за последнее время по количеству проданных электромобилей в стране.

Данные предоставила испанская Бизнес-ассоциации по развитию и продвижению электрических транспортных средств (Aedive),

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, февраль 2018-го может гордиться 101% увеличением числа проданных авто в целом (положительная разница составила 1088 единиц). Продажи электрических автомобилей подросли на 70%, достигнув отметки в 746 экземпляров. Спрос на гибридные авто подскочил еще больше - на 242%. Счастливыми владельцами машин такого типа стали 342 человека, пишет espanarusa.com.

Общегодовые показатели продаж гибридов и электрокаров выросли более чем на 200%. В этом году дороги Испании пополнили совокупно 2749 таких экземпляров (2033 электрических автомобилей и 716 - гибридных). Продемонстрированный с начала года впечатляющий скачок объясняется планомерной реализацией программы MOVALT (субсидирование правительством покупок экологически чистого транспорта), фонд для денежных субсидий которой в размере 20 млн евро был исчерпан в течении суток. Помимо господдержки, эксперты из Aedive связывают динамику роста с изменением восприятия электрических транспортных средств частными покупателями и учреждениями. По самым смелым планам, к концу 2018 года количество регистраций автомобилей подобного типа может достигнуть 25 тысяч. Большинство из проданных в феврале гибридов и электромобилей предсказуемо оказалось в крупных городах Королевства - Мадриде (391 гибрид + 352 электрических авто) и Барселоне (140 + 104).

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