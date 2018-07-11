В Испании разрабатывают новый метод борьбы с опухолью головного мозга

Среда, 11 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании разрабатывают новый метод борьбы с опухолью головного мозга

Испанские врачи разрабатывают новый метод борьбы с редкой опухолью головного мозга у детей.

Каждый год в Испании регистрируется 20 новых случаев диффузной глиомы ствола головного мозга у детей - чаще всего в возрасте от 5 до 7 лет, хотя она встречается и у подростков. Данный вид рака практически не оставляет заболевшим шансов на выживание: средняя продолжительность их жизни обычно колеблется в пределах 9-12 месяцев. В свою очередь, разработка лекарств и методик лечения этого смертельно опасного заболевания почти не велась из-за нехватки финансирования, так как фармацевтическая промышленность не проявляла к нему особого интереса, передает espanarusa.com.

Заняться решением проблемы решили в Университетской клинике Наварры, где проходят уникальные в своем роде клинические испытания. Местные врачи обнаружили, что аденовирус, вызывающий обычную простуду, после его генетической модификации способен уничтожать клетки опухоли, не повреждая при этом здоровые, а также активировать иммунную систему ребенка. Ранее этот модифицированный аденовирус, созданный испанскими неврологами и получивший название Delta24-NGR, применялся в клинике MD Anderson (США) для борьбы с глиобластомой, и у 20% пациентов опухоль исчезла.

В клинических испытаниях, проходящих в Университетской клинике Наварры, пока принимают участие четверо детей в возрасте от 3 до 8 лет, которым был поставлен этот страшный диагноз. После введения им аденовируса непосредственно в опухоль (при попадании в кровь иммунная система распознает его и уничтожит) будет проведен курс радиотерапии, по окончании которого станет ясно, насколько эффективно новое средство и какие побочные явления возникают при его использовании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: автомобили - подорожают?

      Это может произойти уже в сентябре с.г.

      Подробнее

    • «Спортинг» пожаловался в ФИФА на португальца Руя Патрисиу

      «Спортинг» подал жалобу в ФИФА на Патрисиу за трансфер в «Вулверхэмптон».

      Подробнее

    • В Испании разрабатывают новый метод борьбы с опухолью головного мозга

      Испанские врачи разрабатывают новый метод борьбы с редкой опухолью головного мозга у детей.

      Подробнее

    • Лас-Кантерас признан лучшим пляжем для семейного отдыха в Испании

      С наступлением лета все больше семей задумываются о том, где можно с комфортом провести отпуск.

      Подробнее

    • Фармацевтическая индустрия Италии вышла на первое место в ЕС

      После нескольких лет погони за Германией итальянские производители превзошли конкурентов по объему выпущенной продукции.

      Подробнее

    • Италия: в Милане появился мигрантский лагерь под открытым небом

      По оценке итальянских СМИ, окрестности центрального вокзала превратились в «территорию биваков».

      Подробнее

    • Врачи рассказали о здоровье спасенных из пещеры детей

      Врачи считают хорошим состояние здоровья 12 школьников и их футбольного тренера, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде.

      Подробнее

    • Ко дню рождения Макгрегора создали его статую за тысячи евро

      Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор получил в подарок ко дню рождения мраморную статую, стоимостью в 66 тысяч долларов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda