В Испании разрабатывают новый метод борьбы с опухолью головного мозга

Каждый год в Испании регистрируется 20 новых случаев диффузной глиомы ствола головного мозга у детей - чаще всего в возрасте от 5 до 7 лет, хотя она встречается и у подростков. Данный вид рака практически не оставляет заболевшим шансов на выживание: средняя продолжительность их жизни обычно колеблется в пределах 9-12 месяцев. В свою очередь, разработка лекарств и методик лечения этого смертельно опасного заболевания почти не велась из-за нехватки финансирования, так как фармацевтическая промышленность не проявляла к нему особого интереса, передает espanarusa.com.

Заняться решением проблемы решили в Университетской клинике Наварры, где проходят уникальные в своем роде клинические испытания. Местные врачи обнаружили, что аденовирус, вызывающий обычную простуду, после его генетической модификации способен уничтожать клетки опухоли, не повреждая при этом здоровые, а также активировать иммунную систему ребенка. Ранее этот модифицированный аденовирус, созданный испанскими неврологами и получивший название Delta24-NGR, применялся в клинике MD Anderson (США) для борьбы с глиобластомой, и у 20% пациентов опухоль исчезла.

В клинических испытаниях, проходящих в Университетской клинике Наварры, пока принимают участие четверо детей в возрасте от 3 до 8 лет, которым был поставлен этот страшный диагноз. После введения им аденовируса непосредственно в опухоль (при попадании в кровь иммунная система распознает его и уничтожит) будет проведен курс радиотерапии, по окончании которого станет ясно, насколько эффективно новое средство и какие побочные явления возникают при его использовании.