В Испании резко сократились темпы роста туризма

Поток туристов продолжает расти, но гораздо более сдержанными темпами.

По данным Национального статистического института, рост туризма по сравнению с прошлым годом составил всего 1,96%, в то время как в мае 2017 года этот показатель приближался к 12%.

С другой стороны, отмечается, что если в мае прошлого года все автономные сообщества продемонстрировали высокие показатели роста от 9% до 19%, то в этом году в двух регионах наблюдается сокращение числа иностранных туристов. На Канарских островах в период с января по май побывало 5,7 млн туристов, что на 1,96% меньше чем в прошлом году, а в Каталонии - 6,5 млн туристов, на 2,06% меньше.

Больше всего туристов по-прежнему приезжает в Испанию из Великобритании. На них приходится 6,3 млн визитов, или 22% от общего числа. За Соединенным королевством следуют Германия (13,8%), Франция (13,7%) и Италия (5,1%). В то же время число британских туристов сократилось в этом году на 2,3%, а немецких - на 2,7%. Среди американских и российских туристов, напротив, наблюдается рост, пишет noticia.ru.

Что касается расходов туристов в Испании, то по состоянию на конец мая они составили 29,55 млн евро, что на 4,1% больше чем в 2017 году. Средние ежедневные расходы на человека выросли за год на 3,6% до 150 евро. Специалисты отчасти связывают рост расходов с увеличением числа деловых поездок в Испанию. С такими визитами страну посетило 2,2 млн человек.