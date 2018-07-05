В Испании резко сократились темпы роста туризма
За первые пять месяцев 2018 года Испанию посетило 28,5 млн туристов.
Поток туристов продолжает расти, но гораздо более сдержанными темпами.
По данным Национального статистического института, рост туризма по сравнению с прошлым годом составил всего 1,96%, в то время как в мае 2017 года этот показатель приближался к 12%.
С другой стороны, отмечается, что если в мае прошлого года все автономные сообщества продемонстрировали высокие показатели роста от 9% до 19%, то в этом году в двух регионах наблюдается сокращение числа иностранных туристов. На Канарских островах в период с января по май побывало 5,7 млн туристов, что на 1,96% меньше чем в прошлом году, а в Каталонии - 6,5 млн туристов, на 2,06% меньше.
Больше всего туристов по-прежнему приезжает в Испанию из Великобритании. На них приходится 6,3 млн визитов, или 22% от общего числа. За Соединенным королевством следуют Германия (13,8%), Франция (13,7%) и Италия (5,1%). В то же время число британских туристов сократилось в этом году на 2,3%, а немецких - на 2,7%. Среди американских и российских туристов, напротив, наблюдается рост, пишет noticia.ru.
Что касается расходов туристов в Испании, то по состоянию на конец мая они составили 29,55 млн евро, что на 4,1% больше чем в 2017 году. Средние ежедневные расходы на человека выросли за год на 3,6% до 150 евро. Специалисты отчасти связывают рост расходов с увеличением числа деловых поездок в Испанию. С такими визитами страну посетило 2,2 млн человек.
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