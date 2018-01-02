В Испании родителям разрешили читать переписку детей в WhatsApp

Таким образом, был создан прецедент, который позволит испанским родителям следить за тем, что дети пишут в мессенджерах.

Мать ребенка подала обратилась в суд Понтеведры, заявив, что отец девочки вторгся в ее личную жизнь. По словам женщины, ее бывший муж хотел прочитать переписку обоих их детей с ней, однако, получил доступ лишь к телефону дочери, пишет noticia.ru.

Несмотря на то, что женщина требовала защитить право на неприкосновенность частной жизни, суд постановил, что в данном случае имеет место расхождение в законодательстве, и отдал приоритет статье 154 Гражданского кодекса Испании, касающейся родительских обязанностей. По мнению суда, WhatsApp и другие электронные средства общения «требуют внимания и контроля со стороны родителей или опекунов».

Кроме того, суд принял во внимание тот факт, что мужчина получил разрешение от дочери на чтение сообщений, и постановил, что у него не было намерения «получить доступ к секретам или вторгнуться в частную жизнь без разрешения», что, согласно статьи 197 Уголовного кодекса Испании, карается наказанием до четырех лет тюремного заключения.