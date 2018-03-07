В Испании с каждым годом растет число женщин-предпринимателей

Среда, 07 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании с каждым годом растет число женщин-предпринимателей

Создать свое собственное дело. Для некоторых женщин это стало единственной трудовой альтернативой во время кризиса.

За последние десять лет число женщин-предпринимателей значительно выросло и достигло 35,3% от общего количества ИП. С началом экономического роста тенденция не замедлилась: только за 2017 год количество женщин, вставших на учет в Социальной службе в качестве ИП, составило 45,2% от общего числа новых регистраций. 

Эти цифры были получены в ходе анализа, проведенного Ассоциацией автономных работников (ATA), результаты которого были представлены вчера в Мадриде. Среди прочего исследователи выяснили, что сейчас в стране трудится на 25 029 больше женщин-предпринимателей, чем до кризиса. В то же самое время число мужчин, работающих на себя, упало до минимума с 2008 года (на 232 725 меньше), пишет espanarusa.com.

Феминизация сектора индивидуального предпринимательства особенно заметна на Канарских островах: здесь количество занятых своим делом женщин выросло на 18,1% за последнюю декаду. Далее следуют Мадрид (+14,3%) и Андалусия (+9,8%). На противоположном конце списка - Кастилия-Ла-Манча, где наблюдался минимальный рост в этой области.

В докладе ATA также подчеркивается тот факт, что в области предпринимательства особую активность стали проявлять иностранки: 36,6% от общего числа предпринимателей неиспанцев, работающих на территории страны, - женщины. Особенно эта тенденция заметна в Эстремадуре (43,9%), Астурии и Кастилии и Леоне, тогда как в Наварре и Стране Басков иностранных бизнес-леди меньше, чем в других автономиях.

Что касается экономических секторов, больше всего дел, открытых женщинами, приходится на профессиональную деятельность в сфере образования, здравоохранения, науки (1 из 4), а также на коммерцию и гостиничный бизнес (4 из 10) и сельское хозяйство (1 из 10).

В коммерческом секторе представительницы прекрасного пола обгоняют мужчин: 28,3% против 20,4%, как и в отельном бизнесе (10,3% против 8,4%).

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