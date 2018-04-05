В Испании снимают триллер «Райские холмы» с Милой Йовович
В Испании проходят съемки научно-фантастического триллера «Райские холмы».
В Картине задействованы Милла Йовович, Джереми Ирвин, Эмма Робертс, Эйса Гонсалес, Даниэль МакДональд и Аквафина. Режиссер - Элис Уоддингтон, пишет noticia.ru.
Картина повествует о закрытом заведении «Райские холмы», расположенном на острове. Туда на исправление состоятельные родители отправляют своих детей.
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