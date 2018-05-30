В Испании снова подорожало топливо

Дизельное топливо подорожало на 1,65% до 1,227 евро за литр, достигнув самого высокого уровня с 2014 года и максимального уровня с начала текущего года.

Цена на бензин выросла на 1,53% до 1,322 евро, что также является самым высоким показателем за последние три года, пишет noticia.ru.

Непрекращающийся рост цен на топливо обусловлен подорожанием нефти на мировом рынке, стоимость которой на фоне геополитической напряженности в последние недели превысила 80 долларов за баррель.

С середины марта топливо в Испании подорожало на 9%. Чтобы заправить полный 55-литровый бак бензином, придется заплатить 72,7 евро, на 5,6 евро больше чем в конце марта. В случае с дизельным топливом, полный бак такого же объема обойдется в 67,48 евро, на 5,4% дороже чем два месяца назад.

В то же время в Испании топливо дешевле по сравнению со средними ценами по ЕС и еврозоне, которые составляют 1,46 и 1,5 евро, соответственно, за литр бензина, и 1,356 и 1,357 - за литр дизеля.