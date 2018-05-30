В Испании снова подорожало топливо

Среда, 30 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании снова подорожало топливо

Средняя цена за литр бензина и дизеля в Испании вновь выросла, продолжив тенденцию к росту, которая наблюдается на протяжении 8 недель.

Дизельное топливо подорожало на 1,65% до 1,227 евро за литр, достигнув самого высокого уровня с 2014 года и максимального уровня с начала текущего года.

Цена на бензин выросла на 1,53% до 1,322 евро, что также является самым высоким показателем за последние три года, пишет noticia.ru.

Непрекращающийся рост цен на топливо обусловлен подорожанием нефти на мировом рынке, стоимость которой на фоне геополитической напряженности в последние недели превысила 80 долларов за баррель.

С середины марта топливо в Испании подорожало на 9%. Чтобы заправить полный 55-литровый бак бензином, придется заплатить 72,7 евро, на 5,6 евро больше чем в конце марта. В случае с дизельным топливом, полный бак такого же объема обойдется в 67,48 евро, на 5,4% дороже чем два месяца назад.

В то же время в Испании топливо дешевле по сравнению со средними ценами по ЕС и еврозоне, которые составляют 1,46 и 1,5 евро, соответственно, за литр бензина, и 1,356 и 1,357 - за литр дизеля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Сборная Португалии без Роналду не смогла обыграть команду Туниса

      Сборная Португалии сыграла вничью с командой Туниса в товарищеском матче.

      Подробнее

    • Португалия: изменен срок подачи IRS

      Об изменении объявил государственный секретарь по вопросам налогообложения Антониу Мендонса Мендеш.

      Подробнее

    • В Испании снова подорожало топливо

      Средняя цена за литр бензина и дизеля в Испании вновь выросла, продолжив тенденцию к росту, которая наблюдается на протяжении 8 недель.

      Подробнее

    • Испания: Неделя террас

      83 отеля Барселоны присоединились к Неделе террас в Барселоне.

      Подробнее

    • Италия: президент поручил Коттарелли сформировать правительство

      Серджо Маттарелла передал мандат на формирование правительства экономисту Карло Коттарелли, который должен предложить состав технического кабинета.

      Подробнее

    • Италия: при недосыпе мозг человека начинает поедать сам себя

      Итальянские ученые из Политехнического университета в Марче сделали шокирующее открытие о влиянии нехватки качественного сна на головной мозг.

      Подробнее

    • Украинцы побили рекорд вместимости «Запорожца»

      На Украине установили новый рекорд вместимости легендарного советского автомобиля ЗАЗ-968 («Запорожец»).

      Подробнее

    • Определены лучшие за последние полвека книги

      Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучших авторов, из тех, кто получал эту премию за последние полвека.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе