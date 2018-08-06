В Испании создан первый лагерь для беженцев

Мигрантов доставили из спортивного комплекса Los Cortijillos, куда они попали после пересечения испанской границы.

Лагерь был организован недавно Министерством внутренних дел Испании. На территории промзоны была выделена специальная территория, где на неасфальтированной площадке установили палатки, пишет noticia.ru.

В Crinavis планируют отправлять всех нелегалов, которые попадут на испанскую территорию, преодолев Гибралтарский пролив. В ближайшее время сюда должны доставить тех, кто ждет своей участи в центрах, расположенных в соседних муниципалитетах. Предполагается, что все лодки с мигрантами, пересекающие пролив, будут перенаправляться в Crinavis, чтобы не допустить их прибытия в порты Альхесираса, Тарифы или Барбате. О таких «закрытых принимающих центрах» говорили премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Франции Эммануэль Макрон 23 июня на встрече в Париже.

Правозащитники отмечают, что условия содержания в таких центрах «нечеловеческие». Они говорят о «хаосе», «неорганизованности» и «нехватке ресурсов», добавляя, что находящиеся там мигранты пребывают в неведении по поводу своей дальнейшей судьбы.