В Испании свиней больше чем людей

Среда, 22 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании свиней больше чем людей

На каждого жителя Испании приходится как минимум по одной свинье.

По данным Министерства экологии, в настоящее время в стране 50 млн свиней, что на 3,5 млн больше, чем людей. Поголовье свиней в Испании впервые превысило численность населения.

Рост свиноводства обусловлен ежегодно повышающимся спросом на испанские продукты из свинины, в том числе хамон.

Как отмечает британское издание The Guardian, большое поголовье свиней не самый положительный показатель, поскольку производство свинины может сказываться на экологии. Рост количества голов является одним из ключевых факторов, связанных с возникновением парниковых газов, наряду с транспортом, производством электроэнергии и промышленностью. К тому же, на свиноводство уходят большие объемы воды, пишет noticia.ru.

С 2013 года в Испании поголовье свиней увеличилось на 9 млн. При этом спрос на свинину обычно превышает предложение, и сектор производства свинины в Испании становится все более технологичным.

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