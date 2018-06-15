В Испании три человека пострадали при взрыве в лаборатории
По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва в фармацевтической лаборатории, расположенной в технологическом парке в Испании.
Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.
По его информации, инцидент произошел в муниципалитете Боэсильо (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) примерно в 08:30 по местному времени. Причины взрыва пока не уточняются, пишет noticia.ru.
К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики.
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