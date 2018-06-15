В Испании три человека пострадали при взрыве в лаборатории

Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

По его информации, инцидент произошел в муниципалитете Боэсильо (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) примерно в 08:30 по местному времени. Причины взрыва пока не уточняются, пишет noticia.ru.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики.