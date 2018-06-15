В Испании три человека пострадали при взрыве в лаборатории

Пятница, 15 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании три человека пострадали при взрыве в лаборатории

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва в фармацевтической лаборатории, расположенной в технологическом парке в Испании.

Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

По его информации, инцидент произошел в муниципалитете Боэсильо (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) примерно в 08:30 по местному времени. Причины взрыва пока не уточняются, пишет noticia.ru.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: заработки домработниц растут

      Новая тенденция cвязана с туристическим бумом.

      Подробнее

    • Сборная Португалии тренируется в полном составе в Сочи

      Сборная Португалии в полном составе тренируется накануне матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Испании.

      Подробнее

    • В Испании три человека пострадали при взрыве в лаборатории

      По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва в фармацевтической лаборатории, расположенной в технологическом парке в Испании.

      Подробнее

    • Испания: новый рай для любителей итальянского мороженого в Мадриде

      Когда Паола Панцани, уроженка Милана, переехала в Мадрид 12 лет назад, она сразу «влюбилась в город», но не хватало одной маленькой детали - хорошего мороженого.

      Подробнее

    • Новое правительство «локализует» итальянский бизнес

      Итальянскому бизнесу упростят работу, но запретят использовать государственные средства за пределами Италии.

      Подробнее

    • Север Италии богаче и образованнее юга, и разрыв растет

      Данные итальянской статистики подтверждают известную в стране тенденцию.

      Подробнее

    • Умер барабанщик Элвиса Пресли

      Американский музыкант Доминик Джозеф Фонтана скончался в возрасте 87 лет.

      Подробнее

    • Макрон захотел сменить главный язык ЕС

      Президент Франции Эммануэль Макрон планирует вернуть французскому языку в ЕС статус официального языка европейских общественных и политических институтов, которое он занимал до вступления Великобритании.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе