В Испании участились кражи на пунктах оплаты дорог

Злоумышленники действуют по следующей схеме: когда водитель останавливается, чтобы произвести оплату, преступники, находящиеся в следующем в очереди автомобиле, незаметно прокалывают правое заднее колесо. После того, как жертва начинает движение, злоумышленники сообщают ей о спущенном колесе, а когда водитель останавливается и выходит из машины, чтобы проверить шины, воры похищают из салона его вещи, пишет noticia.ru.

Предупреждение в социальных сетях наблюдатели сопроводили фотоснимками, которые подтверждают эти инциденты.

Водителям рекомендуют в таких случаях как можно скорее сообщать о происшествии по телефону 062 / 112.