В Испании умерший мужчина «ожил» прямо перед вскрытием

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Voz de Galicia, таинственное происшествие произошло в пенитенциарном центре в Астурии. Гонсало Монтойя Хименес, отбывающий наказание за кражу, не явился на обычную утреннюю перекличку. Служащие тюрьмы обнаружили его сидящим на стуле без движения, пульс у мужчины не прослушивался. Вызванные на место врачи сообщили, что он мертв. О смерти осужденного оповестили родственников, пишет noticia.ru.

Тело доставили в Институт судебной медицины, где врачи должны были провести вскрытие. В этот момент из мешка, где находилось тело, послышались звуки, мужчина оказался жив.

Родственники заключенного сообщили, что он болеет эпилепсией. По их мнению, необычная задержка дыхания связана с неверным принятием лекарств. Кроме того, они считают, что были нарушены медицинские протоколы, поскольку три врача, которые дали заключение о смерти, не могли одновременно ошибиться.

Родственники предположили, что заключение дал только один врач, а другие поставили свои подписи, не осмотрев тело. Они собираются подать судебный иск.

Пациент пришел в себя и находится в полном сознании в одной из местных больниц.