В Испании уровень инфляции в феврале вырос

Вторник, 13 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании уровень инфляции в феврале вырос

В Испании уровень инфляции в феврале вырос на 1,1% из-за подорожания света и услуг телефонии.

Согласно данным Национального института статистики, индекс потребительских цен (IPC) в Испании вырос в феврале на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,5% - в среднегодовом исчислении (до 1,1%). Для потребителей это означает, что сегодня цены на 1,1% выше, чем год назад, пишет espanarusa.com.

Напомним, что в январе был зафиксирован среднегодовой показатель 0,6% - минимум за 16 месяцев, в то время как месяц спустя IPC вновь вернулся к цифрам декабря 2017-го.

Одно из причин среднегодового роста IPC в феврале стало увеличение почти на 3,5 пункта, до 1,4%, индекса цен на жилье из-за подорожания электричества, в то время как дизельное топливо для отопления подешевело.

Среднегодовой индекс цен в сфере культуры и досуга вырос более чем на один пункт в феврале (до 0,6%) из-за подъема стоимости туристических пакетов, в то время как индекс цен в сфере коммуникаций подпрыгнул почти на 1,5 пункта (до 2,3%) из-за подорожания услуг телефонии.

Также на среднегодовой показатель IPC повлияло повышение почти на 0,4% (до 0,8%) индекса цен на другие товары и услуги из-за подорожания продуктов личной гигиены.

Напротив, в области транспорта наблюдалось снижение индекса цен (-0,7%, до 1,1%) из-за падения стоимости топлива. Также упало значение индекса цен на продукты питания и безалкогольные напитки (-0,4%, до 0,9%) из-за сокращения стоимости бобовых культур и овощей.

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