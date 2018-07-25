В Испании вооруженный мужчина грабил магазины в костюме Супермена

«На дело» грабитель пошел в костюме Супермена и с двуствольным ружьем.

Оба ограбления были совершены в один и тот же день в продуктовых магазинах, которые принадлежат выходцам из Китая.

Поверх костюма супергероя мужчина надел черную куртку, велосипедный шлем и солнечные очки, пишет noticia.ru.

После того как сотрудники полиции побеседовали с жертвами и свидетелями ограблений, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, им не составило труда установить личность злоумышленника. В скором времени он был задержан в собственном доме в Хавали-Нуэво. Там же был найден костюм и другие элементы одежды, а также двухстволка и еще пять единиц оружия, зарегистрированных на имя отца задержанного.