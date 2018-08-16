В Испании восстановят единственный в мире Театр механических кукол

1 июня в ангаре цирка Priceuna начались восстановительные работы: реставраторы ежедневно проводят в стенах здания по восемь часов, чтобы вернуть к жизни уникальный Театр механических кукол, который колесил по испанским ярмаркам с 1920 года.

В 2014 году 37 механических актеров, чьи движение точны как швейцарские часы, замерли на несколько лет. Создавший кукол многогранный художник Гонсало Каньяс оставил их в наследство муниципалитету Мадрида.

Реставраторы относятся к своей работе чрезвычайно ответственно. Например, чтобы покрыть полиуретановой эмалью вывеску на передней части автофургона Avia 5000, который является основой передвижного театра, они раздобыли последние образцы этой краски на фабриках Сарагосы и Куэнки именно той марки и цвета, что была нанесена раньше – сегодня Театр механических кукол должен выглядеть максимально идентично оригиналу.

С тем же тщанием восстанавливается электрическое оборудование. Необходимые для кукол лампы накаливания уже не производятся в Испании, поэтому мастер Хуан Мануэль де Паблос проявил себя почти что нейрохирургом, чтобы установить в лампочках LED устаревшую ныне спираль накаливания. Это было сделано, чтобы создать необходимый для спектакля баланс света и тени, пишет espanarusa.com.

Два часа уходит на монтаж, который преобразует автофургон в сцену театра. На переднем плане размещается кукольный карибский оркестр, а на заднем плане друг друга сменяют десять диорам и декораций. За стеклом механические куклы представляют сатирические сцены, напоминающие те, что украшают ежегодный валенсийский праздник Лас-Фальяс. Правда, с сегодняшней точки зрения многие шутки кукол неполиткорректны или просто устарели: в одной из сцен, например, женщины сидят в салоне и курят, в то время как мужчина возится на кухне и заботится о ребенке – кого сегодня этим удивишь?

Внутренний аппарат каждой куклы способен производить до 50 разнообразных движений и состоит из центрального зубчатого механизма, от которого во все стороны расходятся провода. Сначала части тела кукол приводило в движение электричество, полученное с помощью велосипеда, а потом его заменил электрический мотор.

За всю свою историю театр отработал 100 000 часов, и, конечно, его механизмы поизносились, многие детали требуют замены. После того как Каньяс в 1992 году отремонтировал театр, его представления видели 785 736 зрителей в 143 городах Испании и Европы. И вот, наконец, после нескольких лет забвения муниципалитет Мадрида начал работы по восстановлению этой реликвии. Стоимость проекта оценивается в 111 590 евро, и ожидается, что реставрационные работы будут закончены к 27 сентября, а зрители увидят театр в дни Рождества и на самых крупных мероприятиях столицы, каким, например, является праздник Сан-Исидро.