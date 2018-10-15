В Испании впервые оштрафовали водителя электросамоката

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании впервые оштрафовали водителя электросамоката

В Вальядолиде полиция во вторник выписала штраф молодому человеку, управлявшему электрическим самокатом.

Это первый случай в Испании, когда за превышение скорости был оштрафован водитель такого средства передвижения.

В муниципальной полиции пояснили, что одним из оснований для штрафа стало отсутствие регистрации, которая обязательна для самокатов с мощностью более 30 кВатт. Подобные средства передвижения могут развивать скорость до 55 км/ч.

Полиция также рассказала на своей странице в Twitter, что электросамокат был остановлен в центре, на улице Пасео-Сорилья. На нем передвигались два человека, стремительно объезжая пешеходов на тротуаре. Стражи порядка отметили, что для индивидуальных средств передвижения (VMP), к которым, помимо самокатов, также относятся велосипеды и другой транспорт, действует запрет на передвижение по тротуарам. Перевозить пассажиров на них также запрещено. Электросамокат изъяли и доставили на муниципальную штраф-стоянку, пишет noticia.ru.

Власти Вальядолида, по примеру других испанских городов, разрабатывают правила, которые будут полноценно регулировать движение VMP.

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