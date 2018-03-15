В Испании впервые проведена операция с помощью робота

Пациенткой оказалась 67-летняя женщина, страдающая болезнью Паркинсона. Хирургическое вмешательство заключалось в установке электродов, которые помогут больной намного лучше контролировать свои движения и сократить прием лекарств.

По словам Бартоломе Оливера, под руководством которого проходила операция, использование робота вдвое увеличивает точность манипуляций. При этом для контроля установки электродов пациента не нужно будить, и он все время находится под общим наркозом. Благодаря применению новой технологии период реабилитации получается более коротким и менее болезненным, так как здоровые ткани практически не затрагиваются, пишет espanarusa.com.

Испанские врачи из Teknon считают, что в будущем все нейрохирургические операции будут проводиться с помощью робота, представляющего собой «руку», управляемую компьютером. Пока во всем мире производится всего две марки такого робота, цена которого составляет порядка 500 тысяч евро. На данный момент в Испании робот используется также в клинике Сан-Жоан-де-Деу, в том числе для проведения операций при тяжелых случаях эпилепсии.