В Испании втрое увеличилось количество собак опасных пород

Вторник, 21 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании втрое увеличилось количество собак опасных пород

Число собак опасных пород, зарегистрированных в Мадриде, выросло с 360 в 2007 году до 1103 – в 2017.

Всего за 10 лет, по подсчетам столичной мэрии, в городе было зарегистрировано 9569 собак.

Испанское законодательство относит к опасным породам питбультерьера, стаффордширского бультерьера, американского стаффордширского терьера, ротвейлера, аргентинского дога, бразильского фила, акита-ину и тоса-ину. В столице Испании есть представители всех перечисленных пород, за исключением последней.

Из всех опасных собак в Мадриде 39% – американские стаффордширские терьеры, 30% – питбультерьеры. При этом больше всего собак опасных пород зарегистрировано в столичном районе Пуэнте-де-Вальекас, пишет noticia.ru.

По данным Реестра домашних животных Мадридского сообщества, в последние четыре года в регионе число собак опасных пород выросло с 4600 до 8500.

Чтобы завести такого пса, хозяин в обязательном порядке должен получить лицензию и раз в пять лет ее продлевать. Для этого нужно соблюсти ряд требований, в том числе быть совершеннолетним, не привлекаться к ответственности за тяжелые преступления, быть физически и психологически подготовленным к тому, чтобы держать у себя такое животное, а также оформить страховку гражданской ответственности за ущерб третьим лицам с покрытием не менее 120 тысяч евро.

В общественных местах установлены следующие требования к опасным собакам: обязательный выгул с намордником на поводке-цепочке длиной не более двух метров. К тому же один человек может выгуливать не более одного такого пса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: все больше брошенных животных

      Орден ветеринаров предупредил об увеличении количество брошенных животных в центрах сбора.

      Подробнее

    • Португалия: более 3,5 тонн сардин изъято и пожертвовано учреждениям

      Стоимость товара превысила 7 тысяч евро.

      Подробнее

    • В Испании втрое увеличилось количество собак опасных пород

      Число собак опасных пород, зарегистрированных в Мадриде, выросло с 360 в 2007 году до 1103 – в 2017.

      Подробнее

    • Средний возраст жилья на продажу и под сдачу в Испании – более 40 лет

      Возраст домов и квартир, выставленных в Испании на продажу, в среднем составляет 45 лет, а в случае с жильем, предлагаемым в аренду – 44 года.

      Подробнее

    • Число жертв паводка в Италии увеличилось до 11 человек

      В ночь на 21 августа в больнице умер один из пострадавших.

      Подробнее

    • Конте пообещал найти альтернативу "плохой приватизации" автодорог в Италии

      Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил намерение правительства продолжить процедуру расторжения концессионного соглашения с компанией Autostrade per l'Italia.

      Подробнее

    • Шведский истребитель столкнулся с птицей и разбился

      Шведский истребитель Jas 39 Gripen компании Saab разбился из-за столкновения с птицей.

      Подробнее

    • Найден гигантский древний монумент

      Международная группа археологов обнаружила в Восточной Африке мегалитическое сооружение, возраст которого достигает пяти тысяч лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья