В Испании втрое увеличилось количество собак опасных пород

Всего за 10 лет, по подсчетам столичной мэрии, в городе было зарегистрировано 9569 собак.

Испанское законодательство относит к опасным породам питбультерьера, стаффордширского бультерьера, американского стаффордширского терьера, ротвейлера, аргентинского дога, бразильского фила, акита-ину и тоса-ину. В столице Испании есть представители всех перечисленных пород, за исключением последней.

Из всех опасных собак в Мадриде 39% – американские стаффордширские терьеры, 30% – питбультерьеры. При этом больше всего собак опасных пород зарегистрировано в столичном районе Пуэнте-де-Вальекас, пишет noticia.ru.

По данным Реестра домашних животных Мадридского сообщества, в последние четыре года в регионе число собак опасных пород выросло с 4600 до 8500.

Чтобы завести такого пса, хозяин в обязательном порядке должен получить лицензию и раз в пять лет ее продлевать. Для этого нужно соблюсти ряд требований, в том числе быть совершеннолетним, не привлекаться к ответственности за тяжелые преступления, быть физически и психологически подготовленным к тому, чтобы держать у себя такое животное, а также оформить страховку гражданской ответственности за ущерб третьим лицам с покрытием не менее 120 тысяч евро.

В общественных местах установлены следующие требования к опасным собакам: обязательный выгул с намордником на поводке-цепочке длиной не более двух метров. К тому же один человек может выгуливать не более одного такого пса.