В Испании выбрали лучший фильм года

Понедельник, 05 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании выбрали лучший фильм года

В Испании прошла церемония вручения премий «Гойя», которыми ежегодно награждают лучшие киноленты.

Лучшим фильмом 2017 года стала «Книжная лавка». Эта картина режиссера Исабель Койшет снята по мотивам романа английской писательницы Пенелопы Фицджеральд. По сюжету главная героиня Флоренс Грин приезжает в небольшой городок на британском побережье, чтобы воплотить в жизнь свою мечту - открыть книжную лавку. Койшет получила награду за лучшую режиссуру, причем уже не в первый раз, пишет noticia.ru.

Но больше всего наград досталось «Гиганту» - баскской драме о великане по имени Жоакин Элейсеки Артеага, которого прозвали «гигант из Альсо». Это реальный исторический персонаж, который жил в середине XIX века. Его рост был 227 сантиметров, а вес - 212 килограммов. В свое время он считался самым высоким человеком в мире.

В номинации «Лучший актер» победил Хавьер Гутьеррес, исполнивший главную роль в фильме «Автор». А лучшей актрисой жюри признало Наталию Поса за роль в фильме «Не умею говорить «прощай».

Лучшим европейским фильмом стала кинолента из Швеции «Квадрат» (режиссер - Рубен Эстлунд). Лучшим ибероамериканским - «Фантастическая женщина» (режиссер - Себастьян Лелио, Чили).

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