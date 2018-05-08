В Испании выбрали самого красивого мужчину 2018 года

Вторник, 08 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании выбрали самого красивого мужчину 2018 года

Хесус Кольядо из Вальядолида был признан самым красивым мужчиной Испании этого года.

Он получил титул Míster Internacional España 2018 на торжественном вечере, состоявшемся в Лос-Реалехос (Тенерифе).

25-летний молодой человек недавно получил степень магистра по специальности преподавателя физической культуры и английского языка в начальной школе. Также он собирается поступить на службу в Национальную полицию.

Висент Льорак из Валенсии был выбран в качестве первого финалиста, Ион Альварес из Наварры - второго, а Алехандро Бейро из Ла-Коруньи - третьего.

Серхио Айала, представитель РР в Медине-дель-Кампо и бывший участник реалити-шоу Gran Hermano VIP 2017, представлял на конкурсе Гвадалахару и занял четвертое место. В список десяти финалистов вошли также представители Аликанте, Лас-Пальмас, Малаги, Оренсе и Тенерифе, пишет espanarusa.com.

Конкурс Mister Internacional España проводится организацией Nuestra Belleza España с 2013 года. За звание самого красивого мужчины Испании в этот раз боролись 52 претендента, представляющие испанские провинции и автономные города Сеуту и Мелилью.

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