В Испании выбрали самый уродливый круговой перекресток

Среда, 29 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании выбрали самый уродливый круговой перекресток

Премия за самый уродливый в Испании перекресток с круговым движением досталась въезду на фабрику El Pozo под Мурсией.

На «кольце» расположенном в Аламе, в 25 км от столицы региона, установлена композиция под названием «Планета Хамон» (Planeta Jamón), благодаря которой оно и получило звание худшего в стране. Поверхность огромного глобуса выложена элементами в форме окороков хамона, пишет noticia.ru.

Голосование на самый ужасный перекресток предложил провести блог Strambotic.

При этом Мурсия отличилась тем, что в «топ-10» попало еще одна скульптура в этом регионе. «Разделенная машина» (Coche partío) в столице автономной области оказалась на 8 месте. Инсталляция представляет собой Volkswagen Passat, разрезанный пополам.

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