В Испании выбрали столицу сельского туризма

В этом году с результатом в 16 тысяч голосов победителем стал муниципалитет Аинса-Собрарбе (Уэска).

За деревню в Пиренеях проголосовали более 28% из 56 тысяч проголосовавших. Она обошла 247 претендентов из 15 автономных областей Испании, пишет noticia.ru.

В Аинса-Собрарбе живет немногим более 2 тысяч жителей. Этот регион славится богатым художественным и культурным наследием: от сохранившихся в церквях элементов архитектуры ломбардской школы до самобытной народной архитектуры.

В топ-10 лучших направлений для сельского туризма в Испании также вошли Вильявисьоса (Астурия), Комильяс (Кантабрия), Морелья (Кастельон), Мораталья (Мурсия), Аланхе (Бадахос), Иснахар (Кордоба), Санто-Доминго-де-ла-Кальсада (Риоха), Консуэгра (Толедо) и Фермоселье (Самора).