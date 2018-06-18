В Испании выпустили Icephone
Сеть кафе-мороженых Rocambolesc подготовила к лету новый десерт - Icephone.
Автор идеи кондитер Жорди Рока посвятил продукт приложению BBVA, которое было в 2017 году названо лучшим банковским приложением мира и Европы. Рока сотрудничает с банком в промо-кампаниях и различных проектах, являясь с 2013 года послом брэнда.
Icephone представляет собой мороженое на палочке со вкусом йогурта, лайма и лакрицы и имеет форму мобильного телефона. Сочетанием вкусов Icephone обязан интересом кондитера к области парфюмерии, которая вдохновила его на множество десертов, пишет noticia.ru.
Среди других необычных продуктов Rocambolesc - мороженое, посвященное известным персонажам Дарту Вейдеру и Джейме Ланнистеру, а также актеру Андресу Веленкосо.
Icephone можно будет попробовать во всех заведениях сети: в Мадриде, Барселоне и Аликанте.
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