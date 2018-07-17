В Испании выпустили памятные банкноты 0 евро

Вторник, 17 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании выпустили памятные банкноты 0 евро

Изображения памятников испанского культурного наследия появились на банкнотах из коллекции Euro Souvenir 2018 года.

Банкноты номиналом 0 евро можно приобрести непосредственно на территории памятников наследия.

Задумка родилась во Франции в 2015 году. Ее автор Ришар Файе предложил продавать купюры достоинством 0 евро в качестве сувенира из популярных туристических мест. Идея распространилась по всей Европе и прочно укоренилась в Испании, пишет noticia.ru.

Памятные банкноты продаются по цене 2 евро. Они напечатаны на настоящей бумаге для денег и имеют все защитные элементы: водяные знаки, медную нить, рельефную печать, голограммы, прозрачные окна, флуоресцентные чернила и уникальный серийный номер.

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