В Испании выпустили памятные банкноты 0 евро

Банкноты номиналом 0 евро можно приобрести непосредственно на территории памятников наследия.

Задумка родилась во Франции в 2015 году. Ее автор Ришар Файе предложил продавать купюры достоинством 0 евро в качестве сувенира из популярных туристических мест. Идея распространилась по всей Европе и прочно укоренилась в Испании, пишет noticia.ru.

Памятные банкноты продаются по цене 2 евро. Они напечатаны на настоящей бумаге для денег и имеют все защитные элементы: водяные знаки, медную нить, рельефную печать, голограммы, прозрачные окна, флуоресцентные чернила и уникальный серийный номер.