В Испании выпустили памятные банкноты 0 евро
Изображения памятников испанского культурного наследия появились на банкнотах из коллекции Euro Souvenir 2018 года.
Банкноты номиналом 0 евро можно приобрести непосредственно на территории памятников наследия.
Задумка родилась во Франции в 2015 году. Ее автор Ришар Файе предложил продавать купюры достоинством 0 евро в качестве сувенира из популярных туристических мест. Идея распространилась по всей Европе и прочно укоренилась в Испании, пишет noticia.ru.
Памятные банкноты продаются по цене 2 евро. Они напечатаны на настоящей бумаге для денег и имеют все защитные элементы: водяные знаки, медную нить, рельефную печать, голограммы, прозрачные окна, флуоресцентные чернила и уникальный серийный номер.
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