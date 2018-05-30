В Испании за время кризиса увеличился разрыв между богатыми и бедными

Среда, 30 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании за время кризиса увеличился разрыв между богатыми и бедными

Банк Испании пришел к заключению, что кризис привел к значительному увеличению неравенства по уровню доходов и богатству среди разных слоев населения страны.

В опубликованном банком «Докладе о неравенстве» отмечается, что имеются различия в том, как кризис повлиял на показатели неравенства в разных категориях, пишет noticia.ru.

Так, разрыв по оплате труда остался почти на неизменном уровне, но из-за массовых увольнений и сокращений у менее обеспеченных слоев уровень доходов снизился.

Увеличился разрыв и по потреблению, поскольку лишившиеся работы были вынуждены сократить свои траты. Самый заметный разрыв, по оценкам Банка Испании,  наблюдался по показателю богатства. В докладе приводятся данные о том, что если в 2008 году в руках 10% испанского населения было сконцентрировано 44% общего богатства, то к 2014 году этот показатель приблизился к 53%.

В то же время эксперты отнесли Испанию категории «умеренного» неравенства в сравнении с другими странами. При этом отмечается, что за время кризиса разрыв между богатыми и бедными возрос в большинстве стран.

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