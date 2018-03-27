В Испании задержана самая разыскиваемая Европолом преступница
В муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру (Каталония) задержана уроженка Галисии Таниа Вареле, которая считалась самой разыскиваемой Европолом преступницей.
Она была единственной женщиной из европейского списка 70 самых разыскиваемых преступников, пишет noticia.ru.
Таниа Вареле, по профессии адвокат, скрывалась от правосудия с 2011 года. Ее обвиняют в торговле наркотиками и отмывании средств. По версии следствия, Вареле занималась поставками наркотиков из Южной Америки в Европу через Испанию.
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