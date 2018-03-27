В Испании задержана самая разыскиваемая Европолом преступница

Она была единственной женщиной из европейского списка 70 самых разыскиваемых преступников, пишет noticia.ru.

Таниа Вареле, по профессии адвокат, скрывалась от правосудия с 2011 года. Ее обвиняют в торговле наркотиками и отмывании средств. По версии следствия, Вареле занималась поставками наркотиков из Южной Америки в Европу через Испанию.