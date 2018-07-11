В Испании заметно подорожал осьминог

Среда, 11 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании заметно подорожал осьминог

В текущем году впервые за все время цена свежего осьминога в супермаркетах и на рынках превысила 15 евро за килограмм.

Вместе с тем в небольших торговых сетях стал наблюдаться дефицит этого головоногого моллюска, так как их владельцы не хотят рисковать, закупаясь оптом по новым ценам на рыбных биржах. К примеру, в провинции Малага, рыболовецкие компании продают его магазинам и ресторанам по 9,34-10,26 евро за килограмм, а во всей Андалусии этот показатель составляет 8,81 евро.

Резкий скачок цен имел место в течение последних трех лет, когда с выходом из кризиса испанцы стали чаще позволять себе блюда из осьминога. Если в Галисии спрос на данный морепродукт всегда был повышенным, то в других регионах Испании он начал расти не так давно при том, что объемы добычи либо остались прежними, либо даже уменьшились. В некоторых провинциях до 90% улова уходит на переработку, ввиду чего приходится закупать свежих или замороженных осьминогов за границей - в основном, в странах Южной Америки, Китае, Португалии, Мавритании и Марокко, пишет espanarusa.com.

Данное обстоятельство тоже сказывается на росте цен, что почувствовали на себе и посетители ресторанов. Если раньше порция осьминога по-галисийски стоила 14-15 евро, то теперь за это удовольствие приходится заплатить уже 18-20 евро. Владельцы некоторых заведений даже вынуждены идти на не такую уж и маленькую хитрость: когда клиенты заказывают жареного осьминога, им приносят более дешевый вид моллюска - к примеру, потона (гигантского кальмара) из Перу, так как ощутить разницу сможет только ценитель этого продукта.

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