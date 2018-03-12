В Испании запретят ездить быстрее 30 километров в час

Максимальная разрешенная скорость в крупнейшем городе Страны Басков будет составлять 30 километров в час.

С введением этого скоростного ограничения городские власти хотят создать более комфортную городскую среду, снизить потребление топлива и уровень загрязнения, уменьшить шум и повысить безопасность. В мэрии отмечают, что при движении со скоростью до 30 километров в час лишь 5% аварий имеют смертельный исход, в то время как при скорости 50 километров в час этот показатель увеличивается до 80%.

В связи с введением новых ограничений скорости мэрия Бильбао на этой неделе объявила тендер на установку 30 горизонтальных и 400 вертикальных дорожных знаков. Бюджет проекта составляет почти 215 тысяч евро, а срок его исполнения - 30 мая, пишет noticia.ru.

Новый скоростной режим - одна из мер, которые предусмотрены Планом по устойчивому движению в городе, который в настоящее время находится на стадии согласования и должен быть принят к концу марта - началу апреля.

Ограничение скорости движения в 30 километров в час уже было успешно введено в нескольких районах города. По подсчетам мэрии, в настоящее время средняя скорость передвижения по Бильбао составляет 29,6 километров в час.