В Испании запущен поезд, работающий на сжиженном природном газе

Среда, 10 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании запущен поезд, работающий на сжиженном природном газе

В Испании запущен первый в мире поезд, работающий на сжиженном природном газе.

Первый в мире пассажирский поезд, работающий на сжиженном природном газе, был представлен властям и журналистам, которые проехали на нем расстояние в 5 км между двумя станциями в Астурии. Из-за большого числа пассажиров состав передвигался на скорости, не превышавшей 35 км/ч, однако в дальнейшем она должна существенно увеличиться. В течение четырех месяцев этот поезд будет курсировать по астурийской железнодорожной сети и в общей сложности проедет 15 тысяч километров, чтобы специалисты могли досконально изучить его в деле.

На данный момент в Испании электрифицированные железные дороги составляют 68% всей сети - на 18% больше, чем в 1990 году, а по остальным передвигаются тепловозы, работающие на дизельном топливе. Предполагается, что новая модель поезда заменит их в тех районах, где электрификация в силу тех или иных причин не представляется возможной. Поначалу это будут своего рода «гибридные» локомотивы, но в течение двух лет они должны полностью перейти на сжиженный газ, пишет espanarusa.com.

В таком случае выбросы углекислого газа должны сократиться на 20–30%, двуокиси азота - на 60–80%, а оксида серы - исчезнуть практически полностью. На разработку этого проекта, участие в котором приняли компании Renfe, Gas Natural Fenosa и Enagás, было потрачено 1,4 миллиона евро, и испанское правительство планирует и дальше вкладывать в развитие экологически чистого железнодорожного транспорта.

Последние новости

    • Португалия: футболисты «Реала» устали от эгоизма Роналду

      Футболисты мадридского «Реала» устали от эгоизма португальского нападающего команды Криштиану Роналду и открыто выступили против него.

      Подробнее

    • Португалия: не забудьте подтвердить расходы для IRS

      В 2017 году автоматическая подача декларации IRS охватила около 1,8 млн семей.

      Подробнее

    • Испания: музей Пикассо вновь стал самым посещаемым

      В минувшем году наибольшей популярностью у жителей и гостей Барселоны пользовался музей Пабло Пикассо, который посетил 1 046 190 человек.

      Подробнее

    • Испанский бренд представил прозрачный свадебный комбинезон

      Бренд Pronovias, специализирующийся на свадебных платьях, представил новый наряд, который может использоваться для торжества - свадебный комбинезон.

      Подробнее

    • Италия «Милану» нужно перестать жить прошлым»

      Бывший нападающий «Милана» Карлос Бакка, выступающий на правах аренды в «Вильярреале», считает, что проблемы «Дьяволов» связаны с тем, что они слишком долго жили прошлым.

      Подробнее

    • В Италии на 95 году жизни скончался «д'Артаньян»

      Итальянец Амос Мессори по прозвищу «д'Артаньян» скончался в Турине, не дожив всего несколько недель до 96 лет.

      Подробнее

    • Американский домушник подстрелил сам себя во время ограбления

      В американском штате Вирджиния грабитель случайно выстрелил сам в себя на месте преступления.

      Подробнее

    • Покупатели кроссовок получат проездной на год

      Компания adidas создала кроссовки с принтом под цвет сидений берлинского метро.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!