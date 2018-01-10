В Испании запущен поезд, работающий на сжиженном природном газе

Первый в мире пассажирский поезд, работающий на сжиженном природном газе, был представлен властям и журналистам, которые проехали на нем расстояние в 5 км между двумя станциями в Астурии. Из-за большого числа пассажиров состав передвигался на скорости, не превышавшей 35 км/ч, однако в дальнейшем она должна существенно увеличиться. В течение четырех месяцев этот поезд будет курсировать по астурийской железнодорожной сети и в общей сложности проедет 15 тысяч километров, чтобы специалисты могли досконально изучить его в деле.

На данный момент в Испании электрифицированные железные дороги составляют 68% всей сети - на 18% больше, чем в 1990 году, а по остальным передвигаются тепловозы, работающие на дизельном топливе. Предполагается, что новая модель поезда заменит их в тех районах, где электрификация в силу тех или иных причин не представляется возможной. Поначалу это будут своего рода «гибридные» локомотивы, но в течение двух лет они должны полностью перейти на сжиженный газ, пишет espanarusa.com.

В таком случае выбросы углекислого газа должны сократиться на 20–30%, двуокиси азота - на 60–80%, а оксида серы - исчезнуть практически полностью. На разработку этого проекта, участие в котором приняли компании Renfe, Gas Natural Fenosa и Enagás, было потрачено 1,4 миллиона евро, и испанское правительство планирует и дальше вкладывать в развитие экологически чистого железнодорожного транспорта.