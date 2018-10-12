В Испании зарегистрировано два случая лихорадки денге

Пятница, 12 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании зарегистрировано два случая лихорадки денге

Двое граждан Испании были инфицированы вирусом денге, сообщает Министерство здравоохранения.

Еще у одного человека проявляются некоторые симптомы тропической болезни, но диагноз пока окончательно не подтвержден.

Все трое заболевших – родственники. Они вместе были в Кадисе, где могли подхватить инфекцию. Двое из них, 50-летний мужчина и 60-летняя женщина, – жители города Алама (Мурсия), а их родственник живет в Мадриде.

В министерстве поясняют, что это первые эндемичные случаи денге в Испании. Никто из пациентов не был в зонах высокого риска, и заразились они на территории страны. Также власти не исключают, что эти случаи могут быть не единственными, поскольку болезнь иногда протекает бессимптомно, пишет noticia.ru.

Денге вызывается флавивирусом, переносчиками которого являются инфицированные комары. От человека человеку он не передается.

После подтверждения диагноза, был приведен в действие соответствующий протокол и специалисты начали исследовать местность, где пациенты могли заразиться. Эксперты предполагают, что в Испанию мог попасть инфицированный комар-переносчик, либо комар укусил в Испании носителя болезни, а позже передал ее трем пострадавшим. Единственный вид на Пиренейском полуострове, который может переносить денге – Aedes albopictus, или тигровый комар, который распространился в Средиземноморье в последние годы. Власти испанских регионов принимают различные меры по сокращению популяции этого вида.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Ирину Шейк вызвали в суд по делу Криштиану Роналду

      В конце сентября 34-летняя американка Кэтрин Майорг обвинила 33-летнего футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании.

      Подробнее

    • Португалия: Segurança Social увеличила доходы

      Данные обнародовало министерство труда, солидарности и социального страхования.

      Подробнее

    • Испанский Конгресс требует отставки министра юстиции

      Испанский Конгресс на пленарном заседании принял предложение ходатайствовать об отставке министра юстиции Долорес Дельгадо.

      Подробнее

    • Испанские тюремщики объявили забастовку

      Главные профсоюзы работников исправительных учреждений Испании объявили всеобщую забастовку, которая будет проведена 24-26 октября, а также 6,8, 13 и 15 ноября.

      Подробнее

    • Власти Италии запретят работу магазинов мигрантов после 21 часа

      Власти намерены таким способом сократить объем распространения наркотиков.

      Подробнее

    • Италия: гостям Галереи Уффици не придется часами стоять в очереди

      Флорентийский музей Галерея Уффици планирует организовать новую систему продажи билетов, которая сократит время ожидания в очереди на вход.

      Подробнее

    • Назван самый дорогой город для путешественников

      Опубликован рейтинг Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index, в котором отмечены самые дорогие для туристов города мира.

      Подробнее

    • Опубликована последняя работа Хокинга

      Ученые из Кембриджского и Гарвардского университетов опубликовали последнюю научную статью, написанную совместно со Стивеном Хокингом.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья