В Испании зарегистрировано два случая лихорадки денге

Еще у одного человека проявляются некоторые симптомы тропической болезни, но диагноз пока окончательно не подтвержден.

Все трое заболевших – родственники. Они вместе были в Кадисе, где могли подхватить инфекцию. Двое из них, 50-летний мужчина и 60-летняя женщина, – жители города Алама (Мурсия), а их родственник живет в Мадриде.

В министерстве поясняют, что это первые эндемичные случаи денге в Испании. Никто из пациентов не был в зонах высокого риска, и заразились они на территории страны. Также власти не исключают, что эти случаи могут быть не единственными, поскольку болезнь иногда протекает бессимптомно, пишет noticia.ru.

Денге вызывается флавивирусом, переносчиками которого являются инфицированные комары. От человека человеку он не передается.

После подтверждения диагноза, был приведен в действие соответствующий протокол и специалисты начали исследовать местность, где пациенты могли заразиться. Эксперты предполагают, что в Испанию мог попасть инфицированный комар-переносчик, либо комар укусил в Испании носителя болезни, а позже передал ее трем пострадавшим. Единственный вид на Пиренейском полуострове, который может переносить денге – Aedes albopictus, или тигровый комар, который распространился в Средиземноморье в последние годы. Власти испанских регионов принимают различные меры по сокращению популяции этого вида.