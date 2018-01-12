В Испании зарегистрировано рекордное число киберпреступлений

Эти цифры увеличиваются с каждым годом: в 2014-м показатель составлял 18 000, в 2015-м – 50 000, в 2016-м – 115 000, пишет espanarusa.com.

Данная информация была обнародована на мероприятии EFE-Forum, организованном агентством EFE и посвященном компьютерной безопасности. Большинство киберпреступлений, выявленных в 2017-м, были совершены по экономическим мотивам.

Представители организации отметили, что цифра ежегодно увеличивается не только потому, что возрастает число кибератак, но и потому, что улучшаются возможности для выявления этих преступлений.

Кроме того, Incibe говорит о том, что с каждым годом возрастает необходимость в специалистах по компьютерной безопасности. По подсчетам компании, к 2020 году в этом секторе на территории Европы будет около миллиона свободных рабочих мест.