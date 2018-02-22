В Испания начали строительство нового небоскреба Caleido

Высота нового 36-этажного здания составит 165 метров. Бюджет строительства оценивается в 300 миллионов евро. Компания-застройщик OHL планирует завершить работы к концу 2020 года.

Известно, что в новом небоскребе разместится Институт предпринимательства, что превратит здание в первый высотный кампус в Испании. К башне будет также примыкать 4-этажная постройка высотой 20 м, в которой разместится медицинский центр компании Grupo Quirón Salud, пишет noticia.ru.

Проектированием небоскреба занималась студия Fenwick & Iribarren в сотрудничестве с Serrano Suñer.

Снос зданий и предварительные работы на участке начались в мае прошлого года. Владельцем участка является мэрия Мадрида, которая выдала разрешение на строительство и эксплуатацию здания на срок 75 лет.