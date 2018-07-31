В Испанию придет жара

Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) выпустило предупреждение о том, что с 31 июля ожидается приход волны тепла на территорию страны. Она принесет температуру до 40 градусов и выше, особенно жарко будет на юге.

Как сообщили синоптики, в ближайшие дни температура воздуха будет повышаться. 2-3 августа максимальные температуры превысят 36 градусов, а в некоторых районах, таких как низменности в Андалусии или долина реки Эбро прогнозируется жара более 40 градусов. В северной части Испании температуры приблизятся к 38 градусам, пишет noticia.ru.

По большей части страны температура не будет опускаться ниже 20 градусов, в связи с чем по утрам также будет очень тепло.

Метеорологи отмечают, что на Канарских островах будет немного прохладнее, поскольку волна тепла не затронет архипелаг.