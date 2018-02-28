В Испанию пришел холодный фронт из Сибири

Среда, 28 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испанию пришел холодный фронт из Сибири

Холодный фронт, пришедший в Центральную и Западную Европу из Сибири, добрался до Испании, принеся с собой снегопады и понижение температуры.

В Государственном метеорологическом агентстве Испании сообщают, что на Пиренейском полуострове действие сибирского циклона слабее, чем в других европейских странах, отчасти благодаря столкновению с атлантическим штормом Эмма.

В ночь с понедельника на вторник в Пиренеях были зарегистрированы температуры до -17°C. При этом морозы накрыли не только высокогорные районы. Так, на севере Наварры температура воздуха упала до -12°C, пишет noticia.ru.

На среду, 28 февраля, синоптики объявили штормовое предупреждение в 29 испанских провинциях. В 19 из них объявлен оранжевый уровень опасности.

В среду также прогнозируется повышение температуры на 6-8°C, потепление будет особенно заметным в центральной части страны.

Ожидается, что в четверг снегопады сменятся дождями.

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