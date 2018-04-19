В Испанию пришла система Amazon Pay

Четверг, 19 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испанию пришла система Amazon Pay

Платформа Sipay, работающая 25 лет на рынке платежных средств, первой в Испании внедрила возможность оплаты через Amazon Pay.

Таким образом, компании, которые используют платформу Sipay, могут добавить опцию оплаты по системе Amazon Pay и привлечь таким образом еще больше клиентов.

Оплата через Amazon Pay уже доступна у таких поставщиков услуг как B the travel brand, Iberojet, Lavanapp и Meliá Hotel International. Система позволяет пользователям Amazon производить платежи за продукты и услуги путем введения данных доступа к своему профилю на этой платформе. От владельца профиля на Amazon требуется ввести лишь имя пользователя и пароль, а далее для проведения платежа автоматически используются привязанные к этому профилю средства оплаты и адрес доставки, пишет noticia.ru.

В Sipay отмечают, что внедрение системы позволит не только улучшить и ускорить процесс оплаты, но и упростить его и сделать более прозрачным.

В настоящее время Amazon Pay уже используют для покупок через интернет в 170 странах мира.

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