В Испанию пришли дожди
Около 20 испанских провинций окажутся во власти холодных дождей.
Согласно прогнозам Испанского государственного метеорологического агентства (Aemet), на смену теплой погоде, установившейся на большей части территории страны, придет холодный атмосферный фронт с обильными осадками.
Этот фронт, охвативший значительную площадь Северного полушария планеты - от Антарктики до Азорских островов, получил название Dana. Его приход несет с собой резкое понижение дневных и ночных температур, проливные дожди, шторм на море и ряд других негативных природных явлений, пишет espanarusa.com.
Наиболее заметно Dana проявит себя в Стране Басков, Наварре, Арагоне и Андалусии, где в провинции Севилья уже выпал град. Кроме того, на юге Испании ожидаются сильные осадки в провинциях Кордова, Гранада, Уэльва, Хаэн и Малага. Непогода в своем самом суровом проявлении (грозы, град, сильные порывы ветра) придет также в Сьюдад-Реаль, Сорию, Бургос, Касерес, Бадахос, практически во все районы автономного сообщества Ла-Риоха, а также в Страну Басков, Наварру и Арагон.
Повышение средней температуры по стране прогнозируется на пятницу, но накануне должны пройти довольно сильные дожди по всей Испании. Обычно такое метеорологическое явление случается осенью - чаще всего на побережье Валенсийского сообщества и на Балеарских островах, однако в этот раз оно охватило почти весь Пиренейский полуостров. Предполагается, что осадки будут сопровождаться повышенной влажностью, хотя и на протяжении достаточно короткого промежутка времени.
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