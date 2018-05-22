В Испанию пришли дожди

Согласно прогнозам Испанского государственного метеорологического агентства (Aemet), на смену теплой погоде, установившейся на большей части территории страны, придет холодный атмосферный фронт с обильными осадками.

Этот фронт, охвативший значительную площадь Северного полушария планеты - от Антарктики до Азорских островов, получил название Dana. Его приход несет с собой резкое понижение дневных и ночных температур, проливные дожди, шторм на море и ряд других негативных природных явлений, пишет espanarusa.com.

Наиболее заметно Dana проявит себя в Стране Басков, Наварре, Арагоне и Андалусии, где в провинции Севилья уже выпал град. Кроме того, на юге Испании ожидаются сильные осадки в провинциях Кордова, Гранада, Уэльва, Хаэн и Малага. Непогода в своем самом суровом проявлении (грозы, град, сильные порывы ветра) придет также в Сьюдад-Реаль, Сорию, Бургос, Касерес, Бадахос, практически во все районы автономного сообщества Ла-Риоха, а также в Страну Басков, Наварру и Арагон.

Повышение средней температуры по стране прогнозируется на пятницу, но накануне должны пройти довольно сильные дожди по всей Испании. Обычно такое метеорологическое явление случается осенью - чаще всего на побережье Валенсийского сообщества и на Балеарских островах, однако в этот раз оно охватило почти весь Пиренейский полуостров. Предполагается, что осадки будут сопровождаться повышенной влажностью, хотя и на протяжении достаточно короткого промежутка времени.