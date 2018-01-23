В испанские аптеки поступил экспресс-тест на ВИЧ

Вторник, 23 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В испанские аптеки поступил экспресс-тест на ВИЧ

Начиная с этой недели в аптеках, расположенных на всей территории Испании, можно приобрести экспресс-тест на ВИЧ.

Для этого не нужно иметь при себе ни удостоверения личности, ни какого-либо направления от врача, что гарантирует покупателю полную анонимность. Стоимость такого теста составляет 29 евро, результат становится известен максимум через 20 минут, а его точность оценивается в 99,5% в случае, если проба окажется положительной, и в 99,9% - если отрицательной.

На официальном сайте Министерства здравоохранения Испании приведены разъяснения относительно наиболее часто возникающих сомнений и вопросов. Как следует из инструкции, суть теста заключается в самостоятельном заборе крови или слюны и самостоятельной интерпретации результата, для чего не нужно обращаться за врачебной помощью. При этом следует иметь в виду, что проведение данного теста имеет смысл только в том случае, если с момента предполагаемого заражения прошло не менее двух недель, хотя для полной уверенности следует ориентироваться на срок от 8 недель до 3 месяцев.

Для подтверждения положительного результата следует обратиться в один из местных медицинских центров, где будет проведен повторный анализ в лабораторных условиях. На данный момент число носителей вируса иммунодефицита человека в Испании оценивается в 140–145 тысяч человек, из которых примерно 18% не знают своего диагноза. В 46% случаев диагностика проводится слишком поздно, из-за чего состояние здоровья пациента к моменту начала терапии оставляет желать много лучшего, пишет espanarusa.com.

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