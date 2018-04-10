В испанских аэропортах ловят и стерилизуют котов

Вторник, 10 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

В испанских аэропортах ловят и стерилизуют котов

Управление воздушного транспорта Aena усилит контроль за бродячими животными в окрестностях испанских аэропортов.

В сотрудничестве с компетентными органами и ассоциациями защитников животных Aena стерилизует бродячих котов и отправит их в приюты.

Таким образом, компания продолжает линию по предотвращению инцидентов, связанных с брошенными животными, и заботится об их благополучии. Ранее Aena запретила сотрудникам подкармливать бездомных котов и собак, чтобы отвадить их от аэропортов. После введения этого запрета депутат валенсийской партии Compromís обратился по этому вопросу к испанскому правительству, отметив, что такая мера может рассматриваться как «жестокое обращение с животными», пишет noticia.ru.

Бродячие животные считаются одной из основных угроз для безопасности на взлётно-посадочной полосе. В период с 2008 по 2015 год в аэропортах было зарегистрировано 97 тысяч инцидентов, связанных с бездомными котами и собаками.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Криштиану Роналду забил свой 650-й гол

      Нападающий Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает клепать рекорды.

      Подробнее

    • Португалия: доступная аренда в Лиссабоне

      О новой программе - Programa Renda Acessível - рассказал мэр Лиссабона Фернанду Медина.

      Подробнее

    • В испанских аэропортах ловят и стерилизуют котов

      Управление воздушного транспорта Aena усилит контроль за бродячими животными в окрестностях испанских аэропортов.

      Подробнее

    • Испанский премьер отправляется в Аргентину

      Впервые за десять лет испанская правительственная делегация отправляется в официальным визитом в Аргентину.

      Подробнее

    • В центральной Италии произошло землетрясение

      Утром 10 апреля в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7, следует из данных геологической службы США.

      Подробнее

    • Италия: Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

      Итальянский футбольный тренер Фабио Капелло, с 2012 по 2015 год возглавлявший российскую сборную, объявил о завершении карьеры.

      Подробнее

    • Самое популярное в мире видео исчезло

      Официальный видеоклип на композицию Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси удален с YouTube.

      Подробнее

    • Илон Маск показал часть межпланетного корабля

      Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram фото основной части корпуса межпланетного корабля BFR (Big Falcon Rocket).

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!