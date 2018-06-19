В испанских Пиренеях погиб бельгийский альпинист

Мужчина поскользнулся и упал с высоты 100 метров.

Сообщение о происшествии поступило в 11:30 в четверг, 14 июня. Мужчина совершал восхождение в составе группы, вместе с семью другими альпинистами. Команда имела в своем распоряжении альпинистские кошки и ледорубы для прохождения сложных участков, пишет noticia.ru.

Спасатели обнаружили бельгийца в зоне Эскупидера на высоте около 3 000 метров над уровнем моря. Врач на месте зафиксировал смерть мужчины. Его тело было доставлено в больницу Уэски для проведения вскрытия.

Несчастный случай произошел в зоне повышенной опасности, где на протяжении многих лет гибнут альпинисты, поскальзываясь на затвердевшем снегу.