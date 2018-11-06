В Италии арестовали захватившего заложников мужчину

В Италии сотрудники полиции задержали 55-летнего Франческо Амато, который захватил заложников в одном из почтовых отделений города Пьеве-Модолена, передает RaiNews24.

По данным телеканала, днем 5 ноября злоумышленник, приговоренный к 19 годам тюрьмы, захватил в заложники пятерых сотрудниц почты. Мужчина требовал провести переговоры с министром внутренних дел страны Маттео Сальвини. Спустя семь часов правоохранителям удалось уговорить Амато сдаться, пишет regnum.ru.

Отмечается, что в октябре мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы за причастность к деятельности одной из мафиозных группировок, однако после оглашения приговора ему удалось скрыться.