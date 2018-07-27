В Италии арестован бывший российский сенатор

Об этом рассказал его адвокат Мауро Анетрини, который подчеркнул, что его клиент арестован за преступления, совершенные на территории России​​​.

Юрист отметил, что Кривицкий арестован в городе Кортина д'Ампеццо, и 26 июля в Венеции состоялось первое слушание по его делу. Анетрини подчеркнул, что его подзащитный не совершал в Италии противоправных действий, находится в стране на законных основаниях, пишет vesti.ru.

В конце марта 2018 года полиция Новгородской области объявила о международном розыске экс-сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей на основании решения Новгородского районного суда.

Кривицкий представлял в верхней палате Российской Федерации Новгородскую область с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года.