В Италии арестованы 200 человек за связи с мафией

Вторник, 09 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии арестованы 200 человек за связи с мафией

Задержание произошло в ходе антимафиозной операции Италии и Германии.

Около 200 членов одной из мафиозных групп были арестованы во время совместной операции полиции Италии и Германии.

В заявлении полиции Италии сказано, что во время операции была практически уничтожена ячейка мафиозной группы Ндрангета, которая базируется в южной части провинции Калабрия.

В полиции добавили, что операция была проведена совместно с полицией Германии. Поскольку кланы семей Фарао и Маринкола проникли в бизнес в обеих странах, пишет korrespondent.net.

«Они имели большое влияние на торговцев вином, едой, а также тех, кто занимается сбором мусора и похоронными услугами», - сообщили в полиции.

В заявлении также говорится, что ряд публичных должностных лиц подозревается в коррупции, не указав, были ли они только в Италии или в обеих странах.

По результатам операции было изъято около 60 млн долларов.  

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