В Италии арестованы более 40 предполагаемых мафиози

Понедельник, 19 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии арестованы более 40 предполагаемых мафиози

Итальянские правоохранительные органы провели крупную спецоперацию по противодействию мафиозной группировке «Ндрангета».

Как сообщает в понедельник телеканал Rai News 24, задержаны 40 человек, арестовано имущество на сумму более 100 млн евро.

По данным телеканала, операция была проведена рано утром 19 февраля силами карабинеров и сотрудников финансовой полиции в нескольких итальянских областях. Задержанные обвиняются в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, отмывании денег, незаконном присвоении активов и средств, ведении противоправной финансовой деятельности, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях преимущественно финансового характера.

Правоохранительные органы наложили арест на имущество, недвижимость и банковские счета на общую сумму более 100 млн евро, пишет ТАСС.

«Ндрангета» считается самой влиятельной теневой организацией Италии. В январе полицейские Италии и Германии провели совместную операцию по противодействию мафиозной группировке, во время которой были задержаны 169 человек, в том числе глава администрации итальянской провинции Кротоне и три мэра населенных пунктов страны. Четверо задержанных политиков подозревались в том, что предоставляли подряды на выполнение муниципальных работ членам группировки в обмен на поддержку в избирательной кампании.

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